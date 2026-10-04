МО РФ: силы ПВО сбили за сутки 280 дронов ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО за сутки сбили 280 дронов ВСУ над регионами РФ МО РФ: силы ПВО сбили за сутки 280 дронов ВСУ над регионами России

Москва4 окт Вести.Дежурные средства ПВО за 12 часов уничтожили 280 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО перехватывали вражеские дроны в период с 08:00 до 20:00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники уничтожены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 4 октября средства ПВО уничтожили над регионами России 559 беспилотников ВСУ.