Москва4 октВести.Дежурные средства ПВО за 12 часов уничтожили 280 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что системы ПВО перехватывали вражеские дроны в период с 08:00 до 20:00 мск.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Украинские беспилотники уничтожены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 4 октября средства ПВО уничтожили над регионами России 559 беспилотников ВСУ.