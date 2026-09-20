МО РФ: системы ПВО за 12 часов сбили 112 дронов ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО за 12 часов сбили 112 дронов ВСУ над регионами России МО РФ: системы ПВО за 12 часов сбили 112 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва20 сен Вести.Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 112 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом 20 сентября заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Подчеркивается, что украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ на российские регионы 20 сентября стала самой массированной с начала 2026 года - было сбито 1110 беспилотников противника.