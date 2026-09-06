МО РФ: за ночь системы ПВО сбили 258 дронов ВСУ над российскими территориями

Средства ПВО за ночь сбили 258 дронов ВСУ над регионами России МО РФ: за ночь системы ПВО сбили 258 дронов ВСУ над российскими территориями

Москва6 сен Вести.Дежурные средства ПВО в ночь на 6 сентября уничтожили 258 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 20​​​.00 мск 5 сентября до 08.00 мск 6 сентября.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Беспилотники противника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

5 сентября сообщалось, что системы ПВО за 12 часов уничтожили над российскими регионами шесть буспилотников ВСУ.