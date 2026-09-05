Минобороны: ПВО сбила 6 беспилотников ВСУ над регионами РФ с утра субботы

Средства ПВО за 12 часов сбили 6 украинских дронов над регионами России Минобороны: ПВО сбила 6 беспилотников ВСУ над регионами РФ с утра субботы

Москва5 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра субботы, 5 сентября, сбили 6 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

По данным оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, а также Республики Крым.

Днем в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин распорядился в течение трех суток с 00.00 мск 5 сентября не наносить удары по Киеву из-за подготовки к визиту американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. До этого украинские СМИ информировали, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Днем ранее в Минобороны сообщали, что за 12 часов пятницы, 3 сентября, средства ПВО уничтожили 480 беспилотников ВСУ над российскими регионами.