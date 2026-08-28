Москва28 авгВести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей.
Кроме того, цели сбиты в небе над Московским регионом и Крымом.
Также беспилотники нейтрализованы над акваторией Черного моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи ПВО уничтожила 512 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России.