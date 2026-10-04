Москва4 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 4 октября, сбили 559 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что дроны были ликвидированы в период с 20.00 мск 3 октября до 8.00 мск 4 октября.
В течение прошедшей ночи ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 559 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО
В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в период с 20.00 мск 2 октября до 8.00 мск 3 октября уничтожили 218 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ.