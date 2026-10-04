Москва4 октВести.Ночью 4 октября в Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
За прошедшую ночь 5 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 4 октября глава Тульской области сообщил о ликвидации 13 украинских БПЛА на территории региона.