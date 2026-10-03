Москва3 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 3 октября, уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что вражеские БПЛА были сбиты в период с 20.00 мск 2 октября до 8.00 мск 3 октября.
В течение прошедшей ночи ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО
В военном ведомстве уточнили, что дроны были ликвидированы над территориями Астраханской, Калужской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
В результате ночной атаки украинских БПЛА на Калугу пострадали люди, сообщил утром в субботу губернатор региона Владислав Шапша.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в период с 20.00 мск 1 октября до 8.00 мск 2 октября уничтожили 646 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ.