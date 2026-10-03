При атаке БПЛА на Калугу пострадали люди, повреждены многоквартирные дома

В Калуге из-за атаки беспилотников пострадали люди, повреждены дома При атаке БПЛА на Калугу пострадали люди, повреждены многоквартирные дома

Москва3 окт Вести.В результате ночной атаки украинских БПЛА на Калугу пострадали люди. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Дежурные расчеты ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над территориями Жуковского, Износковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также над Калугой. В Калуге повреждены многоквартирные дома.

Предварительно, у пострадавших - незначительные ранения осколками стекла.

По предварительной информации, есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла написал Владислав Шапша

Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.