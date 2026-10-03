Москва3 октВести.В результате ночной атаки украинских БПЛА на Калугу пострадали люди. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Дежурные расчеты ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников над территориями Жуковского, Износковского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также над Калугой. В Калуге повреждены многоквартирные дома.

Предварительно, у пострадавших - незначительные ранения осколками стекла.

По предварительной информации, есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла

написал Владислав Шапша

Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.