Москва11 авгВести.В Калужской области средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Владислав Шапша.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Обнинсканаписал чиновник утром 11 августа
На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.
По данным губернатора, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.