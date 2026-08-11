В Калужской области сбили 14 беспилотников за ночь Шапша: силы ПВО ликвидировали 14 БПЛА в Калужской области

Москва11 авг Вести.В Калужской области средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Владислав Шапша.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска написал чиновник утром 11 августа

На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

По данным губернатора, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.