Шапша: в 8 муниципалитетах Калужской области сбили 12 БПЛА Шапша: ПВО сбила над Калужской областью 12 БПЛА

Москва20 авг Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в MAX об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов над регионом.

Цели были сбиты над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 12 БПЛА говорится в публикации

По предварительной информации, при атаке БПЛА повреждено остекление в частных домах в Людиновском и Дзержинском муниципальных округах. Никто не пострадал.

На местах работают оперативные группы. Администрациями округов будет оказана необходимая помощь собственникам.