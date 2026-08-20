Москва20 авгВести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в MAX об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов над регионом.
Цели были сбиты над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 12 БПЛАговорится в публикации
По предварительной информации, при атаке БПЛА повреждено остекление в частных домах в Людиновском и Дзержинском муниципальных округах. Никто не пострадал.
На местах работают оперативные группы. Администрациями округов будет оказана необходимая помощь собственникам.