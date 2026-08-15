Над Калужской областью в течение дня ликвидированы 7 БПЛА

Шапша рассказал о сбитых над Калужской областью беспилотниках Над Калужской областью в течение дня ликвидированы 7 БПЛА

Москва15 авг Вести.15 августа в небе над территорией Калужской области силами ПВО Министерства обороны РФ сбиты 7 БПЛА ВСУ. Об этом в MAX рассказал губернатор региона Владислав Шапша. Атаке подверглись 5 муниципальных округов и один район.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также Куйбышевского района говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. Оперативные группы работают на местах.