Москва15 авгВести.15 августа в небе над территорией Калужской области силами ПВО Министерства обороны РФ сбиты 7 БПЛА ВСУ. Об этом в MAX рассказал губернатор региона Владислав Шапша. Атаке подверглись 5 муниципальных округов и один район.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также Куйбышевского районаговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. Оперативные группы работают на местах.