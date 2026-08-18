В Калужской области сбили 25 БПЛА, повреждены три строения

Три строения повреждены в Калужской области при атаке беспилотников В Калужской области сбили 25 БПЛА, повреждены три строения

Москва18 авг Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили в Калужской области 25 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.

Цели были поражены вечером 17 августа и ночью 18 августа. В результате произошедшего никто не пострадал.

По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Малоярославецкого муниципального округа обломками БПЛА повреждены три нежилых строения говорится в заявлении

В настоящее время администрация Малоярославецкого округа ведет работу по оценке нанесенного ущерба.

Уточняется, что помимо Малоярославецкого округа ПВО работала над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов и окраиной Калуги.