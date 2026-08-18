Москва18 авгВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили в Калужской области 25 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.
Цели были поражены вечером 17 августа и ночью 18 августа. В результате произошедшего никто не пострадал.
По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Малоярославецкого муниципального округа обломками БПЛА повреждены три нежилых строенияговорится в заявлении
В настоящее время администрация Малоярославецкого округа ведет работу по оценке нанесенного ущерба.
Уточняется, что помимо Малоярославецкого округа ПВО работала над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов и окраиной Калуги.