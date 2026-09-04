Днем 4 сентября в Калужской области и над окраиной Калуги сбили 10 БПЛА

ПВО сбила 10 беспилотников в Калужской области Днем 4 сентября в Калужской области и над окраиной Калуги сбили 10 БПЛА

Москва4 сен Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппаратов в Калужской области, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.

Цели были поражены в течение дня в пятницу, 4 сентября.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет говорится в заявлении

Уточняется, что ПВО работала над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Износковского, Козельского, Сухиничского, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов и окраиной Калуги