Москва4 сенВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили 10 беспилотных летательных аппаратов в Калужской области, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.
Цели были поражены в течение дня в пятницу, 4 сентября.
На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетговорится в заявлении
Уточняется, что ПВО работала над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Износковского, Козельского, Сухиничского, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов и окраиной Калуги