Москва2 сенВести.Над Калужской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников за вчерашний вечер и минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Отмечается, что дроны сбиты в семи муниципальных округах и на окраине Калуги.
За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Износковского, Малоярославецкого, Тарусского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Владислав Шапша
На местах работают сотрудники оперативных служб.
Информации о пострадавших не поступало, разрушений на земле не зафиксировано.