В Калужской области ПВО сбила 10 беспилотников за ночь

В Калужской области за ночь сбили 10 беспилотников В Калужской области ПВО сбила 10 беспилотников за ночь

Москва2 сен Вести.Над Калужской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников за вчерашний вечер и минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Отмечается, что дроны сбиты в семи муниципальных округах и на окраине Калуги.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Износковского, Малоярославецкого, Тарусского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Владислав Шапша

На местах работают сотрудники оперативных служб.

Информации о пострадавших не поступало, разрушений на земле не зафиксировано.