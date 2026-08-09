В Калужской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников за ночь

Над Калужской областью минувшей ночью ликвидированы шесть дронов В Калужской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников за ночь

Москва9 авг Вести.В Калужской области минувшей ночью расчеты противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников в пяти муниципальных округах - Боровском, Жиздринском, Износковском, Перемышльском и Тарусском. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Жиздринского, Боровского, Перемышльского, Тарусского и Износковского муниципальных округов написал Владислав Шапша

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

На местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб.