Москва9 авгВести.В Калужской области минувшей ночью расчеты противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников в пяти муниципальных округах - Боровском, Жиздринском, Износковском, Перемышльском и Тарусском. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Жиздринского, Боровского, Перемышльского, Тарусского и Износковского муниципальных округовнаписал Владислав Шапша
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
На местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб.