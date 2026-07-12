Москва12 июлВести.Вечером 11 июля и минувшей ночью в небе над Калужской областью средства противовоздушной обороны ликвидировали 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 20 БПЛАнаписал Владислав Шапша
Отмечается, что дроны были перехвачены в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Перемышльском, Сухиничском, Ферзиковском, Хвастовичском и Юхновском муниципальных округах, а также на окраине областного центра.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные бригады.