Москва15 июнВести.Над территориями двух муниципальных округов Калужской области ликвидированы еще 2 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в MAX сообщает губернатор региона Владислав Шапша.
Силами ПВО уничтожены еще 2 БПЛА над территориями Износковского и Медынского муниципальных округовговорится в сообщении
Оперативные группы работают на местах. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили в Калужской области два украинских беспилотника.