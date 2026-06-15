Над Калужской областью сбиты еще 2 вражеских беспилотника

Шапша: над территорией Калужской области сбиты еще 2 дрона ВСУ Над Калужской областью сбиты еще 2 вражеских беспилотника

Москва15 июн Вести.Над территориями двух муниципальных округов Калужской области ликвидированы еще 2 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в MAX сообщает губернатор региона Владислав Шапша.

Силами ПВО уничтожены еще 2 БПЛА над территориями Износковского и Медынского муниципальных округов говорится в сообщении

Оперативные группы работают на местах. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили в Калужской области два украинских беспилотника.