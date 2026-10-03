Миляев: 9 украинских беспилотников уничтожены в Тульской области Силы ПВО сбили 9 украинский БПЛА над Тульской областью

Москва3 окт Вести.Ночью 3 октября в Тульской области российские военные уничтожили 9 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

За прошедшую ночь 9 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России отметил губернатор Тульской области в мессенджере МАХ

По словам губернатора, никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Миляев призвал жителей Тульской области соблюдать меры предосторожности: покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях до завершения опасности.