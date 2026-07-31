Москва31 июлВести.Минувшей ночью на территории Тульской области российскими силами противовоздушной обороны уничтожены 3 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Пострадавших нетотметил глава региона в своем канале на платформе МАХ
По предварительной информации, как уточнил Миляев, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор призвал жителей региона быть внимательнее: в случае обнаружения обломков БПЛА незамедлительно сообщить экстренные службы.
Ранее на территории Тульской области была объявлена ракетная опасность. Однако в 05.11 режим угрозы атаки БПЛА был отменен в регионе.