Миляев: 3 украинских беспилотника уничтожены в Тульской области В Тульской области уничтожены 3 украинских БПЛА

Москва31 июл Вести.Минувшей ночью на территории Тульской области российскими силами противовоздушной обороны уничтожены 3 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадавших нет отметил глава региона в своем канале на платформе МАХ

По предварительной информации, как уточнил Миляев, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор призвал жителей региона быть внимательнее: в случае обнаружения обломков БПЛА незамедлительно сообщить экстренные службы.

Ранее на территории Тульской области была объявлена ракетная опасность. Однако в 05.11 режим угрозы атаки БПЛА был отменен в регионе.