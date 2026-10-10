Москва10 окт Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 560 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 9 октября до 08.00 мск 10 октября.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.

Кроме того, БПЛА уничтожены в небе над Московским регионом и Крымом.

Также цели нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что более 100 украинских беспилотников уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону и Ростовскую область. По последним данным, за медицинской помощью обратились шесть мирных жителей, пострадавших в результате агрессии ВСУ на регион.