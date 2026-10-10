До 6 выросло число граждан, пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область

До 6 выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ростовскую область До 6 выросло число граждан, пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область

Москва10 окт Вести.До 6 выросло число мирных граждан, пострадавших в результате ночной атаки украинских боевиков на Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 6 ростовчан … Двоим медики оказали помощь на месте. Четверо были доставлены в больницы, после обработки ран двоих отправили на амбулаторное лечение. В медучреждениях сейчас находятся два человека, их состояние - средней тяжести. Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Для пострадавших граждан и оказания им помощи в прокуратуре открыта горячая линия.

Украинские боевики атаковали регион вечером 9 октября и ночью 10 октября. По данным главы Ростовской области, за ночь уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, ж/д мост, в Батайске — незаселенная новостройка, в Азове — два судна. Ликвидируется возгорание на складских проммощностях.

Экстренные службы продолжают работать в местах прилетов.

Отмечается, что данные о повреждениях на земле будут уточняться.