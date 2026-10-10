Москва10 октВести.Железнодорожный мост получил повреждения в результате воздушной атаки на Ростовскую область, об этом утром 10 октября сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняетсянаписал чиновник
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Кроме того, в Ростове повреждения получили несколько многоквартирных домов. Люди эвакуированы, идет ликвидация возгораний.
Также беспилотный летательный аппарат попал в незаселенный многоэтажный дом в Батайске.
По данным Слюсаря, в результате ночной атаки пострадал один человек. Он госпитализирован.