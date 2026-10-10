Железнодорожный мост и МКД повреждены при воздушной атаке в Ростовской области

Железнодорожный мост поврежден при воздушной атаке на Ростовскую область Железнодорожный мост и МКД повреждены при воздушной атаке в Ростовской области

Москва10 окт Вести.Железнодорожный мост получил повреждения в результате воздушной атаки на Ростовскую область, об этом утром 10 октября сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняется написал чиновник

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, в Ростове повреждения получили несколько многоквартирных домов. Люди эвакуированы, идет ликвидация возгораний.

Также беспилотный летательный аппарат попал в незаселенный многоэтажный дом в Батайске.

По данным Слюсаря, в результате ночной атаки пострадал один человек. Он госпитализирован.