Москва25 сенВести.В результате ночной атаки ВСУ в Ростовской области получили повреждения объекты частной собственности. Подробности сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По уточненной информации о последствиях ночной воздушной атаки в результате падения обломков БПЛА в Мясниковском районе повреждены два жилых дома и 3 автомобиля. Пострадавших нетнаписал глава региона в MAX
Также пострадал частный дом в Красносулинском районе, у него повреждено остекление. Никто не пострадал.
Сотрудники администрации населенных пунктов занимаются подомовым обходом для уточнения нанесенного ущерба.
Ранее Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ повреждения получил Новошахтинский НПЗ. Работа предприятия временно приостановлена.