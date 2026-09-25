В Ростовской области при падении обломков БПЛА повреждены жилые дома

Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область В Ростовской области при падении обломков БПЛА повреждены жилые дома

Москва25 сен Вести.В результате ночной атаки ВСУ в Ростовской области получили повреждения объекты частной собственности. Подробности сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По уточненной информации о последствиях ночной воздушной атаки в результате падения обломков БПЛА в Мясниковском районе повреждены два жилых дома и 3 автомобиля. Пострадавших нет написал глава региона в MAX

Также пострадал частный дом в Красносулинском районе, у него повреждено остекление. Никто не пострадал.

Сотрудники администрации населенных пунктов занимаются подомовым обходом для уточнения нанесенного ущерба.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ повреждения получил Новошахтинский НПЗ. Работа предприятия временно приостановлена.