Москва25 сенВести.В ночь на 25 сентября, пятницу, Вооруженные силы Украины атаковали территорию Ростовской области. В результате действий противника повреждения получил Новошахтинский НПЗ, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет. Предприятие временно приостановило работунаписал губернатор в мессенджере МАХ
Всего в небе над регионом были уничтожены около 50 вражеских беспилотников. Информация о последствиях уточняется на местах.