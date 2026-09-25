При атаке ВСУ на Ростовскую область поврежден завод нефтепродуктов В Ростовской области при атаке ВСУ получил повреждения Новошахтинский НПЗ

Москва25 сен Вести.В ночь на 25 сентября, пятницу, Вооруженные силы Украины атаковали территорию Ростовской области. В результате действий противника повреждения получил Новошахтинский НПЗ, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет. Предприятие временно приостановило работу написал губернатор в мессенджере МАХ

Всего в небе над регионом были уничтожены около 50 вражеских беспилотников. Информация о последствиях уточняется на местах.