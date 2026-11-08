Дорога и стройтехника повреждены в Ростовской области после падения частей БПЛА

Повреждения зафиксированы в Ростовской области после падения обломков дрона ВСУ Дорога и стройтехника повреждены в Ростовской области после падения частей БПЛА

Москва8 ноя Вести.Дорожное полотно и строительная техника повреждены в Ростовской области после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеская атака была отражена утром 8 ноября.

На 97-м км трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника - 2 гусеничных крана. Пострадавших нет написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Движение через мост организовано в реверсном направлении. Информация будет уточняться. В настоящее время в Ростовской области сохраняется режим беспилотной опасности.