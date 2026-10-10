Москва10 октВести.Более 100 беспилотников уничтожены в ходе отражения ночной атаки украинских боевиков на Ростов-на-Дону и Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Всего ночью в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА … По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан, пострадавших от воздушной атакинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Украинские боевики атаковали регион вечером 9 октября и ночью 10 октября. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, ж/д мост, в Батайске — незаселенная новостройка, в Азове — два судна. Ликвидируется возгорание на складских проммощностях.
Экстренные службы продолжают работать в местах прилетов.
В прокуратуре Ростовской области для граждан работает горячая линия.
Отмечается, что данные о повреждениях на земле будут уточняться.