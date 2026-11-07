Более 50 БПЛА уничтожены в шести районах Ростовской области

Более 50 БПЛА уничтожены в Ростовской области Более 50 БПЛА уничтожены в шести районах Ростовской области

Москва7 ноя Вести.Более 50 украинских беспилотников уничтожены в шести районах Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 7 ноября.

Уничтожены более 50 БПЛА в 6 районах области: Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском, Верхнедонском. В Тарасовском районе в хуторе Каюковка в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление дома написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеской агрессии никто не пострадал.

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.