Москва7 нояВести.Более 50 украинских беспилотников уничтожены в шести районах Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Вражеские атаки были отражены ночью 7 ноября.
Уничтожены более 50 БПЛА в 6 районах области: Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском, Верхнедонском. В Тарасовском районе в хуторе Каюковка в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление доманаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
В результате вражеской агрессии никто не пострадал.
В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.