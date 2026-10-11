Москва11 октВести.Около 50 украинских беспилотников уничтожены ночью в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Около 50 БПЛА уничтожено и подавлено … Воздушная атака отражена в Каменске, Новошахтинске и девяти районах региона: Каменском, Кашарском, Морозовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховскомнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В хуторе Козырек Боковского района загорелась сухая трава — огонь уже потушен.
Информация о пострадавших не поступала.