В ночь на 31 октября в Ростовской области ликвидировали более 90 БПЛА ВСУ

Более 90 украинских БПЛА уничтожили в Ростовской области ночью В ночь на 31 октября в Ростовской области ликвидировали более 90 БПЛА ВСУ

Москва31 окт Вести.Более 90 украинских беспилотников уничтожили в Ростовской области в ночь на 31 октября. Об этом написал в MAX губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском говорится в сообщении

При падении обломков были повреждены крыша, остекление и хозяйственная постройка частного домовладения. Люди не пострадали.