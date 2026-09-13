Более 60 украинских беспилотников сбиты в Ростовской области

Более 60 украинских БПЛА уничтожено в Ростовской области Более 60 украинских беспилотников сбиты в Ростовской области

Москва13 сен Вести.Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских беспилотников ситы в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 13 сентябряю

Уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске, 12 районах области: Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинском написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

В результате прилетов в Тацинском районе произошло возгорание сухой травы — огонь уже ликвидировали.