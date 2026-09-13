Москва13 сенВести.Российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских беспилотников ситы в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Вражеские атаки были отражены ночью 13 сентябряю
Уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске, 12 районах области: Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинскомнаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
В результате прилетов в Тацинском районе произошло возгорание сухой травы — огонь уже ликвидировали.