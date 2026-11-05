Москва5 нояВести.Ночью 5 ноября в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку около 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛА в четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточнятьсяотметил губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Ростовской области также предупредил, что в настоящее время на территории региона сохраняется режим беспилотной опасности, и призвал жителей региона к осторожности.