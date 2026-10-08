Более 30 украинских БПЛА уничтожены в Каменске и пяти районах Ростовской области

В Каменске и пяти районах Ростовской области сбиты более 30 украинских БПЛА Более 30 украинских БПЛА уничтожены в Каменске и пяти районах Ростовской области

Москва8 окт Вести.Ночью 8 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Ростовской области атаку 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Более 30 БПЛА уничтожено и подавлено в Ростовской области этой ночью. Воздушная атака отражена в Каменске и пяти районах региона - Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ростовской области отметил, что данные о пострадавших и разрушениях не поступали и будут уточняться.