Москва10 октВести.В Азове два судна повреждены после атаки более 100 украинских БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Азове повреждения получили два судна. Предварительно, погибших и пострадавших на борту нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Украинские боевики атаковали регион вечером 9 октября и ночью 10 октября с применением БПЛА — было сбито более 100 воздушных целей. В результате террористической агрессии ранены 6 мирных граждан. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, ж/д мост, в Батайске — незаселенная новостройка, также ликвидируется возгорание на складских проммощностях.
В прокуратуре Ростовской области для граждан работает горячая линия.