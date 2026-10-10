Слюсарь: в Азове два судна повреждены после атаки более 100 украинских БПЛА

В Азове два судна повреждены после ночной атаки украинских БПЛА Слюсарь: в Азове два судна повреждены после атаки более 100 украинских БПЛА

Москва10 окт Вести.В Азове два судна повреждены после атаки более 100 украинских БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Азове повреждения получили два судна. Предварительно, погибших и пострадавших на борту нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Украинские боевики атаковали регион вечером 9 октября и ночью 10 октября с применением БПЛА — было сбито более 100 воздушных целей. В результате террористической агрессии ранены 6 мирных граждан. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, ж/д мост, в Батайске — незаселенная новостройка, также ликвидируется возгорание на складских проммощностях.

В прокуратуре Ростовской области для граждан работает горячая линия.