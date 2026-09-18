При атаке БПЛА в Ростовской области повреждены дома и машины Губернатор Ростовской области сообщил о последствиях атаки БПЛА

Москва18 сен Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь привел данные о последствиях атаки БПЛА, предпринятой противником ночью в пятницу, 18 сентября.

По данным главы региона, жертв и пострадавших нет.

По оперативной информации никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА. Экстренные службы работают на местах происшествий говорится в публикации руководителя субъекта в MAX

В Азове в четырех частных домовладениях повреждены остекления, кровли и заборы, еще в четырех частных домах перебиты ведущие к домам газовые трубы, по этой причине приостановлена подача газа. Кроме того, задело четыре автомобиля и в двух местах оборвало электропровода.

В Батайске выбиты оконные стекла в частном доме, а в Неклиновском районе повреждены четыре транспортных средства, остекление и кровля восьми многоквартирных жилых домов.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Ростовской области сбили более 50 беспилотных летательных аппаратов.