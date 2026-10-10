После атаки ВСУ восстановлено движение поездов по ж/д мосту в Ростовской области

Восстановлено движение поездов по ж/д мосту в Ростовской области После атаки ВСУ восстановлено движение поездов по ж/д мосту в Ростовской области

Москва10 окт Вести.После атаки украинских боевиков полностью восстановлено движение поездов по ж/д мосту в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Движение поездов по железнодорожному мосту полностью восстановлено написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Южной транспортной прокуратуре отметили, что из-за повреждения ж/д моста в Ростове-на-Дону зафиксированы задержки поездов.

Украинские боевики атаковали регион вечером 9 октября и ночью 10 октября с применением БПЛА — было сбито более 100 воздушных целей. В результате террористической агрессии ранены 6 мирных граждан. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, ж/д мост, в Батайске — незаселенная новостройка, в Азове — два судна. Ликвидируется возгорание на складских проммощностях.

В прокуратуре Ростовской области для граждан работает горячая линия.