Поезда задерживаются из-за поврежденного моста в Ростовской области В Ростовской области задерживаются поезда из-за повреждения ж/д моста

Москва10 окт Вести.Ряд поездов задерживается в Ростовской области из-за повреждения железнодорожного моста. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Сегодня, 10 октября 2026 года, имеются задержки подвижного состава из-за повреждения железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров сказано в сообщении

Отмечается, что в случае нарушения прав пассажиров будут приняты меры реагирования.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате беспилотной атаки поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены.