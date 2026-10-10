Москва10 октВести.Ряд поездов задерживается в Ростовской области из-за повреждения железнодорожного моста. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Сегодня, 10 октября 2026 года, имеются задержки подвижного состава из-за повреждения железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажировсказано в сообщении
Отмечается, что в случае нарушения прав пассажиров будут приняты меры реагирования.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате беспилотной атаки поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в оба направления остановлены.