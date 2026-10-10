Четыре поезда "Таврия", следующие через Ростовскую область, задерживаются в пути

Из-за атаки БПЛА на мост в Ростове в пути задерживаются четыре поезда "Таврия" Четыре поезда "Таврия", следующие через Ростовскую область, задерживаются в пути

Москва10 окт Вести.Все поезда "Таврия", которые следуют через Ростовскую область, задерживаются в пути из-за повреждения железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск. Сейчас движение по обоим путям моста идет в штатном режиме, сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".

Уточняется, что поезд № 27/28 Симферополь – Москва отправлением 9 октября опаздывает на 3,5 часа.

По состоянию на 10.00 мск следуют с опозданием поезда: поезд № 157/158 Новороссийск-Москва отправлением 9 октября следует с опозданием на 1,5 часа; поезд № 169/170 Москва-Минеральные Воды отправлением 9 октября следует с опозданием на 1 час, поезд № 157/158 Москва-Новороссийск отправлением 9 октября следует с опозданием на 1,5 часа говорится в сообщении

В ГСЭ отметили, что время в задержки может измениться.

Ранее в Федеральной пассажирской компании сообщили, что с опозданием следуют 25 пассажирских поездов.