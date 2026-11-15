Один поезд задержан и 7 отменены в Таганроге после падения обломков БПЛА на ж/д

После атаки БПЛА в Таганроге произошел сбой в движении на железной дороге Один поезд задержан и 7 отменены в Таганроге после падения обломков БПЛА на ж/д

Москва15 ноя Вести.Один поезд задерживается и 7 пригородных поездов отменены на станции в Таганроге после атаки украинских дронов, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в мессенджере MAX.

Там подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог была повреждена электроподстанция. Погиб старший электромеханик.

Возгорания не произошло, но была нарушена работа контактной сети, пояснили в компании. В результате произошедшего движение поездов было приостановлено.

Сегодня ночью в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог Северо-Кавказской железной дороги была повреждена электроподстанция. … Движение поездов по станции приостановлено говорится в публикации

По информации СКЖД на три часа задержан поезд №805 "Ласточка" сообщением Таганрог – Новороссийск и отменены семь пригородных поездов, курсирующих между Таганрогом, Ростовом и Успенской.

Кроме того, сокращен график движения 14 поездов Ростов – Таганрог: они будут ходить по маршрутам Ростов – Морская и Морская – Ростов.

На месте ЧП работают специалисты аварийно-восстановительной бригады, железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения в штатном режиме, заверили в СКЖД.