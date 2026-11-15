Москва15 нояВести.Один поезд задерживается и 7 пригородных поездов отменены на станции в Таганроге после атаки украинских дронов, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в мессенджере MAX.
Там подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог была повреждена электроподстанция. Погиб старший электромеханик.
Возгорания не произошло, но была нарушена работа контактной сети, пояснили в компании. В результате произошедшего движение поездов было приостановлено.
Сегодня ночью в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог Северо-Кавказской железной дороги была повреждена электроподстанция. … Движение поездов по станции приостановленоговорится в публикации
По информации СКЖД на три часа задержан поезд №805 "Ласточка" сообщением Таганрог – Новороссийск и отменены семь пригородных поездов, курсирующих между Таганрогом, Ростовом и Успенской.
Кроме того, сокращен график движения 14 поездов Ростов – Таганрог: они будут ходить по маршрутам Ростов – Морская и Морская – Ростов.
На месте ЧП работают специалисты аварийно-восстановительной бригады, железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения в штатном режиме, заверили в СКЖД.