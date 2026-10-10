На ж/д перегоне под Брянском приостановлено движение поездов из-за атаки ВСУ

На ж/д перегоне под Брянском приостановлено движение из-за ночной атаки ВСУ На ж/д перегоне под Брянском приостановлено движение поездов из-за атаки ВСУ

Москва10 окт Вести.На перегоне Полужье – Выгоничи в Брянской области приостановлено движение поездов из-за последствий ночной атаки ВСУ. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Украинские дроны самолетного типа атаковали железнодорожный мост в Выгоничском районе, в результате ударов было повреждено ж/д полотно.

Движение поездов на перегоне Полужье – Выгоничи временно приостановлено. Пострадавших нет. На месте проводятся восстановительные мероприятия говорится в сообщении, опубликованном в канале МЖД в мессенджере МАХ

Из-за восстановительных работ для пассажиров поезда №85/86 Москва – Новозыбков организовано автобусное сообщение от станции Брянск-Орловский до станции Новозыбков с остановками на станциях Выгоничи, Почеп, Клинцы.

Поезд дальнего следования №301/302 Минск – Адлер курсирует по альтернативному маршруту … Доставка пассажиров до станций Брянск, Выгоничи, Почеп, Новозыбков, Злынка будет организована автобусными маршрутами добавили в пресс-службе

Пригородное сообщение от Брянска до Унечи и обратно временно осуществляется по сокращенному маршруту от/до станции Выгоничи, откуда организовано автобусное сообщение в сторону станции Брянск-Орловский.