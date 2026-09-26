ВСУ ударили по железнодорожной станции в Клинцах Брянской области Украинские боевики атаковали железнодорожную станцию в Брянской области

Москва26 сен Вести.В Брянской области под ударом украинских боевиков оказалась железнодорожная станция в Клинцах Брянской области. Повреждения получил стоявший на путях локомотив. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Еще одна атака — по железнодорожной станции в Клинцах. Погибших и пострадавших нет. Поврежден стоящий на путях локомотив грузового поезда. Сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области оперативно ликвидировали горение написал глава региона в мессенджере МАХ

Также в результате действий киевских формирований были повреждены железнодорожное полотно в Унечском районе, телевышка в Новозыбковском округе и многоквартирные дома и машины в Фокино и Брянске. Во всех случаях обошлось без пострадавших.