БПЛА ВСУ повредил железнодорожный состав на станции "Клинцы" в Брянской области Ковальчук: украинский БПЛА повредил железнодорожный состав на станции "Клинцы"

Москва28 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на железнодорожный транспорт.

Информация об этом размещена в канале главы региона в мессенджере MAX.

Украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции "Клинцы" сказано в публикации

В результате атаки повреждения получила кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча-Новозыбков.

По предварительным данным, члены локомотивной бригады и пассажиры были эвакуированы в укрытие и не пострадали.