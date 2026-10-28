Москва28 октВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на железнодорожный транспорт.
Информация об этом размещена в канале главы региона в мессенджере MAX.
Украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции "Клинцы"сказано в публикации
В результате атаки повреждения получила кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча-Новозыбков.
По предварительным данным, члены локомотивной бригады и пассажиры были эвакуированы в укрытие и не пострадали.