БПЛА повредили железнодорожный мост в Брянской области ВСУ атаковали железнодорожный мост в Брянской области

Москва10 окт Вести.Железнодорожный мост в Брянской области получил повреждения после атаки ВСУ, нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск – Унеча – Гомель, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск – Унеча – Гомель. Поезд Москва – Новозыбков будет следовать до станции Брянск-Орловский, дальше организовано автобусное сообщение по маршруту Брянск – Выгоничи – Почеп – Унеча – Клинцы – Новозыбков и в обратном направлении автобусным маршрутом Новозыбков – Клинцы – Унеча – Почеп – Выгоничи – Брянск и поездом со станции Брянск-Орловский до Москвы сказано в сообщении

Отмечается, что на маршруте будут работать восемь автобусов

Поезд Минск – Анапа будет направлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно, добавил глава региона.

Пассажиров по маршруту Брянск – Выгоничи – Почеп – Унеча – Клинцы – Новозыбков – Злынка будут доставлять межмуниципальными автобусами. Пригородное сообщение между Брянском и Унечей будет организовано пригородными электричками до Выгоничей, а дальше автобусами до станции Брянск-Орловский.