Ж/д мост обрушился в Брянской области после атаки ВСУ, 10 вагонов сошли с путей

В Брянской области из-за атаки БПЛА обрушился мост и сошли с путей 10 вагонов Ж/д мост обрушился в Брянской области после атаки ВСУ, 10 вагонов сошли с путей

Москва28 сен Вести.В Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ обрушилась часть моста, а с железнодорожных путей сошли 10 вагонов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Отмечается, что удар пришелся на перегон Дятьково - Людиново. В результате ЧП никто не пострадал.

Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей говорится в публикации

В Унечском районе 18 пустых полувагонов сошли с путей в результате вражеской атаки. Информации о пострадавших не поступало.

Восстановительные работы в Унечском районе стартуют после осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии.

Еще один удар с повреждением путей зафиксировали в Навлинском районе - движение поездов не нарушено, пострадавших нет.