Москва28 сенВести.В Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ обрушилась часть моста, а с железнодорожных путей сошли 10 вагонов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Отмечается, что удар пришелся на перегон Дятьково - Людиново. В результате ЧП никто не пострадал.
Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путейговорится в публикации
В Унечском районе 18 пустых полувагонов сошли с путей в результате вражеской атаки. Информации о пострадавших не поступало.
Восстановительные работы в Унечском районе стартуют после осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии.
Еще один удар с повреждением путей зафиксировали в Навлинском районе - движение поездов не нарушено, пострадавших нет.