Москва13 сен Вести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил ИС "Вести" об оперативной задаче по минимизации и максимально быстрой ликвидации последствий ударов ВСУ по инфраструктуре региона.

Здесь приходится заниматься двумя частями работы: гражданской и военной. [ВСУ наносят] удары по инфраструктуре или по АЗС. Наша же задача максимально, во-первых, снизить последствия таких ударов. И это как раз выражается прежде всего в пассивной защите. Второе – это как можно быстрее эти последствия ликвидировать