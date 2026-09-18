Над Брянской областью за сутки уничтожено 288 беспилотников ВСУ

Около 300 БПЛА сбито за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки уничтожено 288 беспилотников ВСУ

Москва18 сен Вести.Около 300 БПЛА противника ликвидировано за сутки над Брянской областью, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в MAX.

Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 288 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Накануне вечером Ковальчук сообщал, что при атаке беспилотниками самолетного типа на село Меленск Стародубского муниципального округа были ранены три сотрудника сельхозпредприятия и глава администрации муниципального образования Александр Подольный.