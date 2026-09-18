Москва18 сенВести.Около 300 БПЛА противника ликвидировано за сутки над Брянской областью, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в MAX.
Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 288 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Накануне вечером Ковальчук сообщал, что при атаке беспилотниками самолетного типа на село Меленск Стародубского муниципального округа были ранены три сотрудника сельхозпредприятия и глава администрации муниципального образования Александр Подольный.