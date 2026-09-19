Над Брянской областью за сутки ликвидировано 255 БПЛА

Больше 250 беспилотников сбито за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки ликвидировано 255 БПЛА

Москва19 сен Вести.За минувшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено больше 250 БПЛА противника, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, он не уточнил.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 255 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Ковальчук отметил, что дроны ВСУ были ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.