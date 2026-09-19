Москва19 сенВести.За минувшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено больше 250 БПЛА противника, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.
Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, он не уточнил.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 255 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Ковальчук отметил, что дроны ВСУ были ликвидированы силами ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.