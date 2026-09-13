За прошедшие сутки 90 украинских БПЛА сбиты в Брянской области

За сутки 90 БПЛА уничтожены в Брянской области За прошедшие сутки 90 украинских БПЛА сбиты в Брянской области

Москва13 сен Вести.За прошедшие сутки 90 украинских беспилотных летательных аппаратов сбиты над территорией Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожены 90 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, ночью 13 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.