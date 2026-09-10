За прошедшие сутки 144 украинских беспилотника сбиты в Брянской области

За сутки 144 украинских БПЛА уничтожены в Брянской области За прошедшие сутки 144 украинских беспилотника сбиты в Брянской области

Москва10 сен Вести.За прошедшие сутки 144 украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО …, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 144 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.