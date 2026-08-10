Москва10 авгВести.За прошедшие сутки российские военнослужащие над Брянской областью уничтожили 341 украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора региона Егр Ковальчук.
Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 341 вражеский БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, ночью 10 августа ВС РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.