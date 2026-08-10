За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожен 341 украинский БПЛА

За сутки над Брянской областью уничтожили 341 украинский беспилотник За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожен 341 украинский БПЛА

Москва10 авг Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие над Брянской областью уничтожили 341 украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора региона Егр Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 341 вражеский БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, ночью 10 августа ВС РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.